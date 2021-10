Die Hochzeitspläne von Marco Cerullo (32) und Christina Graß (33) werden langsam immer konkreter! Zuletzt gaben die beiden im Promiflash-Interview noch zu, dass sie noch kein genaues Datum für ihre Vermählung hätten, sich aber vorstellen könnten, im nächsten Jahr zu heiraten. Jetzt scheint sich das Blatt gewendet zu haben: Das Bachelor in Paradise-Pärchen will sich doch später als gedacht das Jawort geben!

In seiner Instagram-Story antwortete Marco ziemlich präzise auf die Frage eines Fans, wann die Hochzeit stattfinden soll: "Da durch die aktuelle Lage alles ein wenig schwer war zu planen, haben wir uns entschieden, 2023 zu heiraten." Also doch noch länger hin als angenommen! Eigentlich zogen der 32-Jährige und seine Christina schon das nächste Jahr in Anbetracht, aber die TV-Bekanntheiten deuteten bereits an, dass sie sich erst einmal um ihre Beziehung kümmern und sich mehr Zeit für sich selbst nehmen wollen.

Das Paar lernte sich 2019 bei der Kuppelshow "Bachelor in Paradise" kennen und durchlebte seitdem eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach ihrer plötzlichen Verlobung kämpften sie mit Beziehungsproblemen samt zeitweiser Trennung – doch Marco und Christina fanden wieder zueinander und wollen ihre Liebe nun mit einer Hochzeit krönen.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß, 2021

Instagram / christina_grass_ Christina Grass und Marco Cerullo mit ihrer Französischen Bulldogge Mimi

Instagram / marcocerullo_official Christina Graß und Marco Cerullo 2020

