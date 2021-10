Kim Kardashian (41) weiß, wie man eine Party schmeißt. Im vergangenen Jahr lud die Keeping up with the Kardashians-Beauty ihre Liebsten anlässlich ihres 40. Geburtstages auf eine Privatinsel ein, um mit ihr zu feiern – in diesem Jahr fiel die Party der Unternehmerin deutlich kleiner aus. Sie feierte bei sich zu Hause und auf der Gästeliste standen nur die allergrößten VIPs: ihre Kinder.

Kim teilte in ihrer Instagram-Story Videos der Feier, die ihre Kinder für sie veranstaltet hatten. Das Wohnzimmer der TV-Bekanntheit war mit Luftballons dekoriert und die Lichter waren auf Partymodus geschaltet – zu Gast waren, wie es scheint, lediglich ihre Kids und ein paar von deren Freunden. Kims älteste Tochter North (8) sorgte für Stimmung und tanzte zu einem Song, den die Unternehmerin vergangene Woche für einen Sketch bei Saturday Night Live aufgenommen hatte. Kim schrieb dazu: "Die Party, die meine Kinder für mich schmeißen, ist der Hammer", gefolgt von einem Flammen- und einem lachenden Emoji.

Zu ihrem Ehrentag gratulierten der Reality-TV-Bekanntheit zahlreiche Fans, Freunde und Familienmitglieder im Netz – ihre Mutter Kris Jenner (65) teilte dazu ein paar niedliche Kinderfotos ihrer Tochter auf Instagram. Kims Noch-Ehemann Kanye West (44) hingegen sparte sich in diesem Jahr die Glückwünsche – und das, obwohl seine Ex ihm noch vor wenigen Monaten zu seinem großen Tag auf Social Media gratuliert hatte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Tochter North West

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

