Katharina Wagener (26) platzt fast vor Stolz! Die Are You The One?-Bekanntheit und ihr Liebster Kevin Yanik sind seit zwei Monaten Eltern. Ihr Sohn hatte es eilig – schon nach zwei Stunden im Krankenhaus erblickte er Mitte August das Licht der Welt. Bis jetzt haben die TV-Bekanntheiten ihren Nachwuchs noch nicht komplett gezeigt, sondern hauptsächlich seine winzigen Füße auf Fotos festgehalten. Nun legte Kathi mit einem neuen zuckersüßen Foto nach.

Komplett bekommen die Fans den Jungen zwar immer noch nicht zu sehen – auf ihrem neuesten Instagram-Foto gewährt Kathi ihren Followern aber immerhin einen Blick auf den Mund und das Stupsnäschen ihres Sohnes. "Du wirst für immer das Wunder sein, das mein Leben vollkommen gemacht hat", schwärmt sie in der Bildunterschrift von ihm.

Der Kleine, dessen Name nicht bekannt ist, ist für das Paar ein absolutes Wunschkind. "Wir haben es wirklich geplant. Na ja, was heißt geplant. Wir haben es darauf ankommen lassen. Wir haben einfach nicht verhütet", verriet Kevin Anfang des Jahres gegenüber Promiflash. Ein Geschwisterchen soll wohl aber nicht sofort folgen: Kathi informiert sich gerade über Verhütungsmethoden.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

