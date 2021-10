Kim Tränka und Maurice Schmitz wollen schon bald den nächsten Schritt wagen! Die beiden Turteltauben lernten sich bei Prince Charming kennen und lieben – Maurice schaffte es, das Herz des Blondschopfs zu erobern und durfte die letzte Krawatte behalten. Seitdem gehen die zwei gemeinsam durchs Leben. Momentan führen Kim und Maurice eine Fernbeziehung – das soll sich aber demnächst ändern, wie sie Promiflash verraten!

Im Promiflash-Interview plaudern die beiden aus, dass sie sich bereits intensiv mit ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung auseinandersetzen – sie zusammenziehen. "Wir beide sind, glaube ich, mittlerweile von dieser Distanz ein bisschen genervt, müssen natürlich auch da letzten Endes jobtechnisch gucken, wie sich das alles vereinbaren lässt – welche Region es auch letzten Endes wird", erzählt Kim.

Ein weiterer ausschlaggebender Punkt ist, dass Kims Familie im Norden lebt, während Maurice' Angehörige in Köln wohnen. Eine komplett andere Region schließen die beiden aber auch nicht aus: "Wir sind da beide relativ offen und sagen einfach: 'Okay, wir gucken einfach mal, was sich mehr lohnt und wo mehr Sinn hinter ist.'"

