Jetzt melden sich die Produzenten des Westerns "Rust" zu Wort. Der Grund für die Stellungnahme: Wie gerade erst bekannt wurde, ereignete sich am 21. Oktober am Set des Films ein schrecklicher Unfall. Alec Baldwin (63), der Hauptdarsteller des Streifens, schoss bei Proben mit einer Requisitenwaffe – doch was der Schauspieler nicht ahnen konnte: Die Pistole enthielt Munition und zündete fehl. Die Kugeln trafen die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich und verletzten den Regisseur Joel Souza. Nach dieser Tragödie stellen die Filmemacher nun die Produktion von "Rust" ein.

Das verkündete nun ein Sprecher von Rust Movies Productions LLC gegenüber Deadline. In der Erklärung heißt es: "Wir haben die Produktion des Films auf unbestimmte Zeit gestoppt und kooperieren voll und ganz mit den Ermittlungen des Santa Fe Police Departments." Die Produzenten bitten außerdem um Geduld und Verständnis, während sie um Halyna trauern und über die Zukunft von "Rust" entscheiden. In der Zwischenzeit würden sie allen Crewmitgliedern, einen Seelsorgeservice anbieten, um dieses schreckliche Ereignis zu verarbeiten.

"Die gesamte Besetzung und die Crew sind von der Tragödie zutiefst erschüttert, und wir sprechen Halynas Familie und ihren Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus", erklärt der Pressesprecher weiter. Alec hat sich nach dem Unfall bisher noch nicht geäußert. Es wird nur berichtet, dass er festgenommen wurde und die Polizei den Fall jetzt untersucht.

Anzeige

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de