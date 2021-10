Die erfolgreiche YouTuberin Dagi Bee (27) und ihr Mann Eugen Kazakov (27) werden in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern: Im Rahmen einer großen Gender-Reveal-Party hat das Paar bereits voller Stolz verkündet, dass es einen kleinen Sohnemann erwartet. Aber wie geht es der werdenden Mutter eigentlich auf ihrer Reise ins Babyglück? Dagi genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen, denn bis jetzt läuft alles total entspannt!

"Ich habe so eine entspannte Schwangerschaft, empfinde es als null anstrengend", betonte Dagi jetzt im Rahmen eines Instagram-Q&As. Natürlich werde aber auch bei der Influencerin mit fortschreitender Schwangerschaft alles schwieriger – jedoch mache ihr das nicht so viel aus. "Ich schätze auch jedes kleine Wehwehchen, das ich habe, weil ich einfach gerade ein Leben in mir wachsen lasse! Stellt euch das mal vor, das ist so crazy einfach!", stellte sie nämlich klar.

Abends habe Dagi im Moment beispielsweise Probleme beim Einschlafen, weil ihr ungeborener Sohn so aktiv sei – aber auch das stört sie ganz offenbar nicht allzu sehr. "Gerade abends macht er richtig Party im Bauch, dass ich nicht einschlafen kann", berichtete die Blondine und schwärmte: "Aber es ist so ein schönes Gefühl!"

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2021

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

