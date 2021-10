Sie verstehen sich blendend! Dass Katy Perry (36) und Jennifer Aniston (52) miteinander befreundet sind, ist kein Geheimnis: Die "… und dann kam Polly"-Darstellerin ist sogar die Patentante von Daisy, Katys gemeinsamer Tochter mit Orlando Bloom (44). Und auch die langjährige Freundschaft von Jen und ihren einstigen Friends-Kolleginnen Courteney Cox (57) und Lisa Kudrow (58) ist publik. Aber wer hätte gedacht, dass Katy und Orlando ein so gutes Verhältnis mit der ganzen "Friends"-Freundinnen-Clique pflegen?

Auf Fotos, die Mail Online vorliegen, sind die fünf jedenfalls an derselben Location abgelichtet. Katy, Orlando, Jennifer, Courteney und Lisa verlassen gemeinsam das Sunset-Towers-Hotel in Hollywood! Ob die illustre Promi-Runde ein leckeres Dinner genossen hat? Die Outfits der Schauspieler und der Musikerin wirken zumindest passend zu solch einem Anlass: Katy trägt einen rosafarbenen Mantel, während Orlando und Lisa sich für ein Outfit in Beige entschieden haben – Jennifer und Courteney hingegen überzeugen mit ihren gemusterten Hemden.

Ob Courteney oder Lisa in Zukunft auch Teil der Familie Perry-Bloom werden und eine von ihnen die Patenschaft für deren zweites Baby übernimmt? Denn: Laut eines Insiders sollen sich Katy und Orlando bald ein Geschwisterchen für ihre Tochter wünschen. "Katy und Orlando sind stärker als je zuvor, seitdem sie Daisy haben und lieben das Leben als Familie. Deshalb wollen sie keine Zeit verlieren, bevor sie ein weiteres bekommen", hatte die Quelle vor wenigen Tagen gegenüber Closer erzählt.

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, Sptember 2021

Anzeige

Instagram / lisakudrow Courteney Cox, Lisa Kudrow und Jennifer Aniston, Schauspielerinnen

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de