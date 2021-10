Aus ihm spricht der Stolz! Taika Waititi legte bei der Premiere des neuen Marvel-Streifens "Eternals" einen galanten Auftritt hin: Zusammen mit seiner Freundin Rita Ora (30) stolzierte der "Thor"-Regisseur über den roten Teppich und strahlte bis über beide Ohren. Seit ihrem Red-Carpet-Debüt im August weiß die ganze Welt von seinem Liebesglück mit der Sängerin. In einem süßen Post schwärmte Taika nun indirekt von seiner Freundin Rita Ora!

Er in einem schicken grauen Anzug, sie im weißen Abendkleid: Das Couple konnte sich bei der Premiere sehen lassen. Auf seinem Instagram-Account postete der Neuseeländer anschließend ein paar Schnappschüsse von dem Abend und schwärmte darunter mit Witz von seiner Begleitung: "Ich hab das Gefühl, dass ich gestern Abend bei der #Eternals-Premiere eine Menge Aufmerksamkeit bekommen habe. Vielleicht war es mein Date (es war definitiv mein Date), oder vielleicht war es dieser krasse Thom-Browne-Anzug (es war mein Date)." Man wird es wohl nie erfahren, doch für Taika ist klar, dass nicht er der Blickfang auf dem roten Teppich war.

An Humor scheint es dem Oscars-Preisträger nicht zu mangeln! Vor Kurzem machte das Pärchen schon Schlagzeilen, weil Taika die Sängerin des Öfteren seine "Ehefrau" nannte – wie Freunde vermuteten aber nur als Scherz. So glücklich wie die beiden sich geben, scheint eine Hochzeit aber nicht in allzu weiter Ferne zu sein.

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora, 2021

Getty Images Taika Waititi, Regisseur

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi

