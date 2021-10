Warum hat sich Denise Hersing (25) auf Bachelor in Paradise eingelassen? Die Braunschweigerin hatte in der diesjährigen Bachelor-Staffel versucht, das Herz von Niko Griesert (31) zu erobern – allerdings ohne Erfolg. Obwohl die beiden ein romantisches Date hatten, bei dem es sogar zu einem Kuss kam, gab der IT-Projektmanager ihr den Laufpass. Denise war daraufhin sichtlich verletzt. Doch warum wagt sie sich dann für die Suche nach ihrem Mr. Right jetzt erneut ins TV?

Im Interview mit Promiflash erklärte die 25-Jährige: "Nur weil es mit Niko nicht geklappt hat und es für mich unschön geendet ist, möchte ich trotzdem jemand anderem die Chance geben. Vielleicht wartet tatsächlich im Paradies mein Traummann." Zudem vermutet sie, dass die Chancen, einen passenden Partner zu finden, bei "Bachelor in Paradise" größer als beim Bachelor seien. Immerhin könne sie dort nicht nur einen, sondern gleich mehrere Männer kennenlernen. "Außerdem teilt man direkt eine Gemeinsamkeit und zwar: die Erfahrung beim Bachelor beziehungsweise der bachelorette", fasste sie zusammen.

Auf einen ganz bestimmten Mann möchte sie im Rahmen des TV-Formats allerdings nicht treffen. "Sollte er da sein, wird es superunangenehm, glaube ich", verriet Denise. Wen genau sie meint, ließ die Flugbegleiterin allerdings offen.

