Übertreibt es Gustav Masurek (32)? Bei Die Bachelorette konnte der Paderborner nicht punkten und ging schon in der ersten Nacht der Rosen ohne Schnittblume von Maxime Herbord (27) wieder auf die Heimreise. Bei Bachelor in Paradise soll das anders laufen: Gustav will seine Mrs. Right finden. Die Chemie zwischen ihm und Denise-Jessica König (28) scheint zwar von Beginn an zu stimmen – aber verspielt es sich der Single jetzt mit einer unangebrachten Aktion? Gustav öffnete ungefragt den Bikini der Blondine und die Fans reagieren genervt.

"Was passiert eigentlich, wenn ich das aufmache?", fragte der 32-Jährige die Tennisspielerin am Pool – und Schwupps, schon hatte er die gelben Schnüre ihres Bikini-Oberteils geöffnet. Nur weil Denise den Stoff blitzschnell mit beiden Händen festhielt, entblößte sie ihre Oberweite nicht vor laufender Kamera. Während die Münchnerin das Ganze mit Humor nahm und darüber lachen konnte, gehen die Zuschauer härter mit Gustav ins Gericht. "Nervig. Das ist kein Mann, sondern ein 13-jähriger Junge, der in die Pubertät kommt", kommentierte jemand auf Instagram. "Wie frech ist das bitte?" oder "Was ist da bitte witzig", schrieben zwei weitere Fans.

Bei vielen seiner ehemaligen TV-Kollegen kommt der Flirtshow-Teilnehmer hingegen mehr als gut an. Julian Dannemann (28) findet die Bikini-Aktion offenbar lustig. "Der kleine Schlawiner", schrieb er unter ein Video der Szene – Kevin Ullmann (27) und Marcel Pfeifer (36) konnten dem nur zustimmen. "Wenn man ihn persönlich kennt und weiß, wie korrekt der Typ ist. Bitte Menschen nicht unnötig verurteilen", verteidigte Kevin seinen Kumpel.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

