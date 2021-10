Das sind aber Muckis! Vor wenigen Wochen feierte Joseph Baena (24) seinen Geburtstag. Dazu gratulierte ihm auch sein berühmter Vater Arnold Schwarzenegger (74). Joseph ist sein fünftes Kind, das aus einer Affäre mit seiner damaligen Haushälterin Mildred Patricia Baena entstand. Joseph bewies in der Vergangenheit immer wieder, dass er in Sachen Fitness ganz nach seinem Vater kommt. Jetzt postete er mehrere Schnappschüsse, die ihn beim Training zeigen.

Auf den Bildern sieht man Joseph in einer dunkelblauen kurzen Sporthose vor dem Spiegel im Fitnessstudio posieren. Dabei setzt der 24-Jährige seinen durchtrainierten Körper gekonnt in Szene und präsentiert seine riesigen Muskeln. "Ich wette, ihr könnt dieses Jahr mein Halloween-Kostüm nicht erraten", schrieb der Sportliebhaber zu seinem Post auf Instagram. "(Ich habe tatsächlich noch keins, aber ich brauche Ideen)", fügte er hinzu. Das ließen sich Josephs Fans nicht zweimal sagen und machten ihm in den Kommentaren zahlreiche Kostümvorschläge.

"Magic Mike", schrieb ein User. "Batman oder Rambo", schlug ein anderer Follower vor. Eine Kostümidee wurde jedoch besonders oft genannt. "Der Terminator, ganz klar", kommentierten zahlreiche Fans und spielen damit auf den bekannten Filmcharakter an, den einst sein Vater Arnold verkörperte.

Instagram / projoe2 Joseph Baena im Gym, 2021

Instagram / projoe2 Joseph Baena, Oktober 2021

Instagram / projoe2 Joseph Baena beim Training, Oktober 2021

