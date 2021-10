Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) bekommen wieder Unterstützung! Die fünfte Staffel von The Masked Singer ist angelaufen und geht am kommenden Samstag bereits in die dritte Runde. In den beiden Shows zuvor durften Álvaro Soler (30) und Janin Ullmann (39) mit dem Duo rätseln, welche Promis sich unter den Kostümen und hinter den Gesangsstimmen verstecken könnten. Und dieses Mal ist es Steven Gätjen (49), der zu Gast sein wird!

"Willkommen zurück, Steven Gätjen. Wie schön, dass du auch in dieser Staffel Teil des Rateteams bist", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass der Moderator mit von der Partie ist – er erfreute die Zuschauer schon in der Staffel im vergangenen Frühjahr mit seiner Teilnahme. Damals kam er Thomas Anders (58) als Schildkröte auf die Schliche...

Seinerzeit hatte sich Steven aber auch ziemlich gut vorbereitet, um dem einen oder anderen Star vielleicht enttarnen zu können: Er hatte sich in einen schalldichten, dunklen Raum begeben. "Ich wollte meine Augen für die Farbe und die großartigen Kostüme sensibilisieren und meine Ohren schärfen, damit mir auch kein Ton oder Stimmnuance verloren geht", wurde er in einer Pressemitteilung von ProSieben zitiert.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Rateteam, Folge eins

Anzeige

ProSieben / Benedikt Müller Steven Gätjen, Moderator von "Wer ist das Phantom?"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber. Steven Gätjen, Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de