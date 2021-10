Nathalie Volk (24) erinnert sich an einen der wohl schönsten Momente ihres Lebens zurück. Vor einem Jahr verriet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, dass sie sich kurz nach der Trennung von ihrem Verlobten Frank Otto (64) bereits wieder in festen Händen befinde. Gemeinsam mit ihrem Freund Timur lebt die in Nienburg an der Weser geborene Schönheit mittlerweile in Istanbul. Vergangenen Monat hielt der Rocker dann um ihre Hand an. Jetzt veröffentlichte Nathalie eine neue Aufnahme vom Abend ihrer Verlobung.

Auf ihrem Instagram-Account postete die GNTM-Kandidatin von 2014 einen Schnappschuss, der Timur und sie am Strand zeigt. Das Foto betitelte Nathalie schlicht mit zwei Emojis – einem roten Herz gefolgt von einem weißen. Anfang September war der Hells-Angels-Rocker im Anschluss an ein romantisches Abendessen mit Hummer vor seiner Freundin auf die Knie gefallen und hatte ihr die alles entscheidende Frage gestellt.

Erst vor wenigen Wochen machte das Model ihrem Verlobten dann eine weitere öffentliche Liebeserklärung. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Nathalie einen Chat-Verlauf mit Timur, in dem die beiden Turteltauben nur so voneinander schwärmten. "Schatz, du bist der beste Mann der Welt. Ich bin stolz, dass ich deine Frau sein darf!", schrieb die Beauty, woraufhin ihr Schatz "Danke, Baby. Ich liebe dich über alles. Bist die beste Frau des Universums mit dem schönsten Herz!" antwortete. Den Screenshot kommentierte sie mit den Worten: "F*ckt euch alle!".

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Partner Timur

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Timur und Nathalies Verlobungsessen

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk mit ihrem Partner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de