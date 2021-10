Matthias Schweighöfer (40) macht Hollywood unsicher! Der Schauspieler ist aktuell auf Promo-Tour für seinen neuen Film "Army of Thieves" – darin spielt er an der Seite der Game of Thrones-Darstellerin Nathalie Emmanuel (32) und seiner Freundin Ruby O. Fee (25) den deutschen Safeknacker Ludwig Dieter. Jetzt stattete Matthias Jimmy Fallon (47) einen Besuch in dessen Talkshow in Amerika ab und stellte dort seine Tanzkünste unter Beweis.

Der "100 Dinge"-Darsteller gab am Donnerstag sein amerikanisches Talkshow-Debüt bei "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" und offenbarte dort sein verstecktes Talent: das Tanzen. Als der Gastgeber Matthias auf eine alte Schlagzeile ansprach, die lautete "Matthias Schweighöfer: Sie nennen mich den Justin Timberlake (40) Deutschlands", ließ der 40-Jährige sich nicht lumpen und demonstrierte prompt ein paar seiner Tanzschritte. Seine Moves waren dabei offenbar so ansteckend, dass Jimmy direkt aufsprang und mitmachte.

Der Talkshow-Host machte Matthias bei dessen Besuch in der Show eine Reihe von Komplimenten: "Ich freue mich so, dass du jetzt in Amerika durchstartest und dass Leute sehen können, wie charmant und talentiert du bist." Für sein amerikanisches Regie-Debüt bekam der Schauspieler bereits jetzt reihenweise positives Feedback – Matthias wird teilweise mit den erfolgreichen US-Regisseuren Martin Scorsese (78) und Wes Anderson verglichen.

Getty Images Jimmy Fallon bei der Met-Gala 2021

Getty Images Matthias Schweighöfer mit Partnerin Ruby O. Fee, Februar 2020

Stanislav Honzik/ Netflix Matthias Schweighöfer in "Army of Thieves"

