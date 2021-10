Ob Anne Wünsche (30) mit ihrer Vermutung richtig liegt? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist wieder schwanger. Schon in der Vergangenheit hatte sie häufiger davon gesprochen, sich für ihre beiden Töchter ein Geschwisterchen zu wünschen – im Idealfall einen Bruder. Jetzt ist Anne tatsächlich schwanger und erwartet mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (32) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch was glaubt die YouTuberin: Wird es wieder ein Mädchen oder diesmal doch ein Junge?

Zwar ist Anne noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft. Die 30-Jährige hat trotzdem schon eine Vermutung, was es werden könnte. "Vielleicht, weil ich es mir so sehr wünsche, hab ich das Gefühl, dass es ein Junge wird", munkelte sie gegenüber Promiflash. Bis Anne erfährt, ob es wirklich ein Junge oder wieder ein Mädchen wird, dauert es noch. Das Geschlecht eines Babys lässt sich in der Regel ab der 14. Schwangerschaftswoche bestimmen. Die Berlinerin hingegen ist aktuell erst in der ungefähr zweiten Woche.

Dass sie ihre Schwangerschaft so früh publik gemacht hat, können nicht alle User nachvollziehen "Mir ist bewusst, dass das super-zeitig ist. Ich meine, heute wäre meine Periode, und ich habe zwei Tage vorher positiv getestet mit circa zehn Tests", reagierte Anne in ihrer Instagram-Story auf die Kritik. Sie habe jedoch immer gesagt, dass sie ihre Fans von Anfang an mitnehmen wolle.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

