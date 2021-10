Wie steht es um Nina Kristins (39) Liebesleben? Zu diesem Thema hatte das ehemalige Playmate zuletzt weniger erfreuliche Nachrichten zu vermelden. Nach fünf Jahren Beziehung gehen sie und Unternehmer André Seltmann wieder getrennte Wege. Dabei hatte das Paar sogar gemeinsamen Nachwuchs geplant. Seinen Kinderwunsch hat das It-Girl nun vorerst auf Eis gelegt. Ob Nina Kristin offen für einen neuen Partner ist – das hat sie Promiflash verraten!

Im Promiflash-Interview warf die 39-Jährige einen Blick in die nahe Zukunft. Einen neuen Mann an ihrer Seite kann sich Nina Kristin gut vorstellen. "Ich bin auf jeden Fall bereit für eine neue Romanze! Für die Liebe bin ich immer offen!", betonte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin. Ihrem Zukünftigen könnte die einstige Dubai-Auswanderin sogar auf deutschem Boden begegnen. "Ich bin jetzt wieder in Deutschland und muss mich erst mal zurechtfinden", berichtete sie. Wie lange das so bleiben wird, steht jedoch in den Sternen.

Die Trennung von André fiel der Influencerin zwar schwer, doch eine Fehde mit ihrem Verflossenen führt Nina nicht. "Wir sind im Frieden miteinander und haben auch Kontakt. Für Freundschaft wäre es jetzt noch zu früh", erzählte die frischgebackene Single-Lady.

Instagram / nina__kristin Nina Kristin und André Seltmann

Instagram / nina__kristin Nina Kristin in Doha im Juli 2021

Instagram / nina__kristin Nina Kristin und André Seltmann August 2018

