Mitte Oktober ist Marie Nasemann (32) erneut Mutter geworden. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihren Ehemann Sebastian Tigges ist es bereits der zweite Nachwuchs. Nach der Geburt ihres Sohnes im April des vergangenen Jahres durften sie nun eine Tochter willkommen heißen. Wie jede Mutter muss auch Marie erst ein Gefühl dafür bekommen, wie das Stillen mit ihrem Baby am besten funktioniert. Sie versucht sich daher gerade an einer neuen Position.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty ein Stillfoto von sich und ihrem Säugling. Statt in der bekannten Wiegehaltung gibt sie ihrer Tochter darauf in der Seitenlage die Brust. Total entspannt liegen die beiden im Bett, während die Kleine an Maries Brust saugt. "Arbeiten gerade am liegend Stillen, ist nachts einfach das Bequemste. Stillen ist dieses Mal schon um einiges leichter", erklärte sie die Aufnahme.

Das Stillfoto ist nicht das erste intime Pic von Marie und ihrer Tochter auf der Plattform. Sebastian veröffentlichte kürzlich eine ganze Reihe von Aufnahmen, die kurz nach der Geburt entstanden sein müssen. Total erschöpft hält Marie darauf ihr Neugeborenes auf dem Arm, während der stolze Papa es ganz fasziniert anblickt.

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihren beiden Kindern im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / tiggess Marie Nasemann mit Ehemann Sebastian Tigges und ihrem Töchterchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de