Pleite oder Sieg? Das ist gerade die Frage, die wohl alle GZSZ-Fans beschäftigt. Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 61) muss sich momentan nämlich vor Gericht für die Entführung des Peinigers seiner Tochter Johanna (Charlott Reschke) verantworten. Er hatte Jay mithilfe von Tobias (Jan Kittmann) in einer Waldhütte festgehalten und ihn dann unter Druck zu einem Geständnis gezwungen. In der heutigen Folge am Dienstagabend endet das dramatische Verfahren und die Zuschauer erfahren endlich, wie das Urteil lautet...

+++Vorsicht, Spoiler!+++

Nur kurz nachdem Gerner sein Schlussplädoyer gehalten hat, indem er anstatt sich für seine Tat zu entschuldigen, quasi seine Selbstjustiz rechtfertigt, verkündet die Richterin ihre Entscheidung: Sie spricht den Anwalt zwar der gefährlichen Körperverletzung zur Erzwingung eines Geständnisses frei – doch bezüglich der Anklagepunkte wegen Bedrohung, Nötigung und Körperverletzung erklärt sie ihn für schuldig. "Das Gericht verurteilt den Angeklagten zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung", gibt die Richterin bekannt – und als Gerner das hört, entgleisen dem sonst so dickfelligen Juristen die Gesichtszüge. Denn das bedeutet: Er wandert definitiv hinter Gitter!

Die Strafe für seinen Helfer Tobias fällt hingegen wesentlich milder aus. Der Bauingenieur wird zwar der Nötigung in Mittäterschaft für schuldig gesprochen – doch ihm wird keine Gefängnisstrafe auferlegt. Stattdessen wird er zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 100 Euro verdonnert.

RTL / Rolf Baumgartner Moritz (Lennart Borchert), Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Johanna (Charlott Reschke) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

Getty Images Wolfgang Bahro beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im Oktober 2014

