So stellt sich Julia Schulze (22) ihre berufliche Zukunft vor! Seit mehreren Jahren dreht die Influencerin als Julita nun schon YouTube-Videos. Waren es zu Beginn überwiegend Fitnessclips, sind es nun Familienvlogs. Denn Julia ist mittlerweile zweifache Mutter. Zusätzlich hat sie sich als Sängerin ein zweites Standbein aufgebaut. Möchte Julia zukünftig weiterhin beides machen oder plant sie, für ihre Musik mit der Influencer-Karriere abzuschließen?

Dass die Beauty irgendwann nur noch Musik macht, müssen ihre Fans wohl nicht befürchten. "Mit Instagram kann ich so viele Menschen erreichen und weiß mittlerweile, dass sehr viele positive Energie und Kraft aus meinem Content ziehen, dass ich das so schnell nicht beenden würde", erklärte sie gegenüber Promiflash. Julia würde der Musik zwar gerne einen noch größeren Platz in ihrem Leben einräumen. Sie sehe jedoch keine Notwendigkeit darin, sich für eine ihre beiden Leidenschaften entscheiden zu müssen.

Job und Kinder unter einen Hut zu bekommen, fällt auch der 22-Jährigen nicht immer leicht. Glücklicherweise kann sie aber jederzeit auf ihren Partner zählen. "Es bedarf viel Organisation und guter Planung, aber Florian und ich sind ein gutes Team", betonte Julia. Zur Not würden auch ihre Eltern mal einspringen.

Anzeige

Instagram / florian.thiele_official YouTuberin Julia Schulze mit ihren Kids

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julia Schulze, bekannt als Julita

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de