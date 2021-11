Die Tiger King-Fortsetzung sorgt für reichlich Ärger. Die Netflix-Doku rund um Joe Exotic (58) und seinen Privatzoo wurde im vergangenen Jahr zum Megahit und machte Joe, aber auch seine Erzfeindin Carole Baskin (60) in kürzester Zeit weltberühmt. Kein Wunder also, dass Netflix an einer Fortsetzung arbeitet, die noch in diesem Monat erscheinen soll. Das passt Carole – die in der neuen Dokuserie wieder zu sehen sein wird – allerdings ganz und gar nicht. Sie hat sogar Klage gegen die "Tiger King"-Macher und gegen Netflix eingereicht.

Wie TMZ aus Gerichtsunterlagen erfahren hat, verlangt die 60-Jährige, dass alle Aufnahmen, auf denen sie zu sehen ist, sowohl aus der Serie selbst als auch aus dem bereits veröffentlichten Trailer geschnitten werden. Sie habe nie zugestimmt, bei einer "Tiger King"-Fortsetzung mitzuwirken. Alle Aufnahmen von ihr, die in dem Trailer zu sehen sind, stammen demnach noch von den Dreharbeiten zu dem ersten Teil. Ihr ursprünglicher Vertrag gebe den "Tiger King"-Machern nicht das Recht, ihre Aufnahmen auch für andere Projekte zu nutzen.

Tatsächlich sei sie von der "Tiger King"-Regisseurin Rebecca Chaiklin angefragt worden, für die Fortsetzung erneut vor der Kamera zu stehen, wie Carole bereits vor wenigen Wochen verriet. Doch sie habe Rebecca eine klare Absage erteilt. Carole ist der Meinung, dass sie in der Originalserie vollkommen falsch dargestellt wurde – und will deshalb nun mit der Fortsetzung nichts mehr zu tun haben. "Es gibt keine Entschuldigung für einen solchen Verrat und eine derart falsche Darstellung", erklärte sie ihre Abneigung.

Anzeige

Instagram / carolebaskincat Carole Baskin, Tierrechtsaktivistin

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Carole Baskin, Gründerin von Big Cat Rescue

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de