Das hat es bei Bauer sucht Frau noch nie gegeben! Beim Scheunenfest hatte der Kuh- und Schweinehalter Mike die Qual der Wahl zwischen seinen zwei Bewerberinnen Michaela und Sandra: Letztendlich lud der 40-Jährige Sandra zu sich auf den Hof ein. Doch schon kurz nach der Feier änderte er seine Meinung: Mike servierte seine Auserwählte noch vor dem Beginn der Hofwoche ab – und deshalb sind die "Bauer sucht Frau"-Fans regelrecht schockiert!

In der zweiten Folge von Inka Bauses (52) Kuppelshow machte Mike am Morgen nach dem großen Scheunenfest doch noch einen Rückzieher – ganz zu Sandras Bedauern. "Bevor wir jetzt irgendwas anfangen, was keinen Sinn macht – und bevor jemand verletzt wird, macht es mehr Sinn, das Ganze sein zu lassen", erklärte der Kuh- und Schweinehalter und betonte: "Mein Bauchgefühl sagt: Das macht keinen Sinn." Sandra war nach dieser unerwarteten Abfuhr sichtlich niedergeschlagen: Bei der Kandidatin kullerten ordentlich die Tränen.

Mikes Entscheidung sorgt im Netz für Aufruhr – auf Twitter machten deshalb zahlreiche Fans ihrem Ärger über den Landwirt Luft. "Korben kann Mike" oder auch "Mike lebt mit den Eltern seiner Ex-Freundin zusammen, das ist doch mal eine Basis für eine Beziehung", schrieben beispielsweise drei "Bauer sucht Frau"-Zuschauer auf der Nachrichtenplattform.

RTL / Stefan Gregorowius Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Mike mit seinen Bewerberinnen Michaela und Sandra

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Teilnehmern 2021 beim Scheunenfest

