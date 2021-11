Schon bald geht die beliebte Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick in die nächste Runde: Am 03. November startet die achte Staffel, bei der sich Singles das Jawort geben, ohne ihr Gegenüber vorher kennengelernt zu haben. Bisher traute sich aber noch niemand, den Bund der Ehe nicht einzugehen. Promiflash hakte bei einigen ehemaligen Kandidaten mal nach, woran das liegen könnte.

Melissa fand 2019 in Philipp ihre große Liebe. Sie glaubt aber nicht, dass man unter Druck ist, wenn man am Traualtar steht. "Ich glaube, jeder, der sich auf diese spannende Reise einlässt, sagt 'Ja' in der Hoffnung, wirklich seinen Seelenverwandten kennen- und lieben zu lernen", erzählte sie gegenüber Promiflash. Samantha sieht es ganz ähnlich: "Man ist so weit gekommen und dann möchte man auch ins Ziel", erklärte sie im Interview.

Bei Lisa (31) hatte das TV-Experiment nicht geklappt: Sie sagte am Altar zwar "Ja" zu Michael (36), doch für eine langjährige Ehe hat es nicht gereicht. Sie glaubt aber auch nicht, dass man aus einem Gefühl von Druck heraus in die Ehe einwilligt: "Der Grund, warum noch niemand 'Nein' gesagt hat, ist wohl eher, dass wir alle großes Vertrauen in die Experten haben."

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Serkan und Samantha während ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

@Sat.1/Christoph Assmann Michael und Lisa in der vierten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de