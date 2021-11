Mit diesem Liebes-Update überraschte Kristen Stewart (31) ihre Fans vor einigen Tagen. Nach über zwei Jahren Beziehung hielt ihre Freundin Dylan Meyer um die Hand der Schauspielerin an. Das frisch verlobte Paar wurde nach diesen News auch schon zusammen gesichtet. Ein Klunker war dabei an Kristens Hand jedoch nicht zu erkennen – sie hatte ihre Hände in den Jackentaschen vergraben. Trägt der Hollywoodstar seinen Verlobungsring aber vielleicht sogar schon seit Wochen bei öffentlichen Auftritten?

Laut HollywoodLife zeigt die Twilight-Darstellerin sich bereits seit September mit einem quadratischen Silberklunker an ihrem Ringfinger. Besonders gut sichtbar ist er bei den Veranstaltungen zu Kristens neuem Film Spencer. Sowohl bei der Premiere am 7. Oktober in London als auch am 26. Oktober in Los Angeles funkelte das Schmuckstück an ihrem Finger. Sehr gut möglich, dass es sich dabei um ihren Verlobungsring handelt.

Kristen wirkt nach der Verlobung total glücklich. Sie hat sich sogar schon Gedanken über die Hochzeitsfeier gemacht. "Das Essen ist für mich das Wichtigste", verriet die 31-Jährige in der "Howard Stern Show". Auf Blumen und andere Deko lege sie hingegen weniger Wert.

MEGA Dylan Meyer und Kristen Stewart im November 2021 in New York

Getty Images Kristen Stewart bei der "Spencer"-Premiere in Los Angeles, Oktober 2021

LRNYC / MEGA Dylan Meyer und Kristen Stewart, September 2011

