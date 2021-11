Marteria (38) kann sich offenbar keinen besseren Nachwuchs vorstellen! Sein Privatleben hält der Rapper weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Seit 2007 ist der gebürtige Rostocker aber nicht mehr nur Musiker, sondern auch stolzer Vater eines Jungen. Sein Sohn Louis ist mittlerweile voll im Teenager-Alter. Während so manche Eltern diese Phase wohl am liebsten überspringen würden, kann sich der Sänger nicht beklagen: Marteria und sein Spross verstehen sich bestens!

"Ich hab mit meinem Sohn ein sehr sehr gutes Verhältnis, ein sehr inniges", verriet Marten Laciny, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, im Interview mit Apple Music. Sein Sohnemann hat offenbar sogar in Sachen Musik so ziemlich die gleichen Interessen wie Papa. Durch ihn sei Marteria auch immer auf dem neuesten Stand, welcher Rapper bei der Jugend gerade angesagt ist. Doch nicht nur in dieser Sparte kommen der 38-Jährige und sein Teenie-Spross gut miteinander aus. "Mein Sohn ist ein wunderbarer Mensch einfach mit einem ganz tollen Charakter", schwärmte Marteria.

Dabei unterscheidet sich der Marteria-Nachwuchs charakterlich mächtig von seinem Daddy: "Er ist auch ganz anders als ich: ruhig und schüchtern und das mag ich auch sehr!" In manchen Momenten wünsche sich der ehemalige Kicker sogar, die Zeit anhalten zu können. "Natürlich geht das alles wahnsinnig schnell. Er ist mittlerweile 1,90 Meter, also drei Zentimeter größer als ich. Aber er ist einfach mein kleiner Junge", erzählte Marteria, der wohl kaum stolzer sein könnte.

Anzeige

Instagram / marteria Marteria mit seinem Sohn Louis

Anzeige

Instagram / marteria Marteria, Rapper

Anzeige

Instagram / marteria Rapper Marteria mit seinem Sohn Louis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de