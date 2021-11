Ellie Goulding (34) gewährt Einblicke in ihr Privatleben! Seit Anfang Mai dieses Jahres ist die gebürtige Britin nicht mehr nur Sängerin, sondern auch stolze Mutter eines kleinen Jungen. Ihren Sohn Arthur Ever Winter Jopling bekommen die Fans der Musikerin allerdings nur selten zu Gesicht. Umso erfreulicher dürfte die neue Aufnahme sein: Ellie teilt ein herbstliches Selfie mit ihrem Kleinen!

Dick eingepackt samt Winterjacke und Strickmütze machten sich die "Love Me Like You Do"-Interpretin und ihr Nachwuchs auf in die Natur. "Heute geht es zur Klimakonferenz", teilte Ellie ihrer Community via Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte die Beauty einen Schnappschuss, auf dem sie sich eng an ihren Sohnemann kuschelt – das Gesicht des kleinen Jungen ist jedoch nicht zu sehen.

Ellie scheint es besonders am Herzen zu liegen, ihrem kleinen Wonneproppen schon im Kindesalter beizubringen, auf die Umwelt zu achten und das Klima zu schützen. "Unsere zukünftigen Generationen sollten keinen kaputten Planeten erben müssen, weil wir die Gelegenheit nicht genutzt haben, ihn zu reparieren, als wir ihn hatten", appellierte die 34-Jährige auch an ihre zahlreichen Follower.

Getty Images Ellie Goulding im September 2021

Getty Images Ellie Goulding im Februar 2019

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn

