Großer Schock bei Valdrina und Valdet Haziri! Nachdem die #CoupleChallenge-Kandidaten bereits aus dem Format ausgeschieden waren, durften sie nach dem Show-Exit von Tim Rasch (23) und Maria Lo Porto wieder ins Camp zurückkehren. Seitdem schien es für das Influencer-Pärchen eigentlich ziemlich gut zu laufen, doch in der neuen Challenge versetzte Valdet seine Ehefrau in große Sorge: Er bekam plötzlich einen heftigen Krampfanfall!

In der neuen Folge musste sich die Kandidaten bei einem Spiel im See beweisen. Der YouTuber versuchte seine Liebste aus einem Käfig zu befreien, doch plötzlich konnte er seine Beine nicht mehr bewegen – und erlitt daraufhin im Krankenwagen einen Krampfanfall. "Ich glaube, das war alles in allem einfach zu viel für ihn", erzählte Valdrina den Tränen nahe. Im Camp trommelte die Blondine auch gleich ihre Mitstreiter zusammen – und schilderte die Geschehnisse: "Der hat so richtige Zuckungen gehabt, das sah zu heftig aus."

Da Valdet erst einmal in eine Klinik gebracht wurde, mussten die Turteltauben die Show daraufhin endgültig die Show verlassen. Der Abschied fiel nicht nur den beiden schwer – auch ihre Mitstreiter waren total traurig. "Es hat mir im Herzen wehgetan, weil das auch so ein süßes Paar ist. Ich hoffe einfach, dass es ihm gesundheitlich superschnell wieder gut geht", meinte das Curvy-Model Mrs.Marlisa.

Instagram / itsvaldet Valdet Haziri, "#CoupleChallenge"-Teilnehmer 2021

Instagram / valdetvaldrina Valdrina und Valdet Haziri, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / valdetvaldrina Valdrina Haziri, "Couple Challenge"-Kandidatin 2021

