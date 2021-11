Na, diese neuen Fotos dürften große Freude bei den Fans von Adele (33) auslösen! Nach monatelangen Spekulationen hat die "Easy On Me"-Interpretin dieses Jahr ihre neue Beziehung bestätigt: Die Chartstürmerin hat sich in den US-amerikanischen Sportagenten Rich Paul (39) verliebt – und geht seither mit ihm gemeinsam durchs Leben. Jetzt machten die beiden die Heimat der Sängerin unsicher: Adele und ihr Rich verbrachten nämlich ein romantisches Date in London!

Auf neuen Paparazzifotos, die jetzt Daily Mail vorliegen, sind Adele und Rich in der britischen Hauptstadt unterwegs: Das Paar hat am Mittwochabend in dem chinesischen Restaurant Kai im Londoner Stadtteil Mayfair zu Abend gegessen. Und für diesen Anlass putzte sich die fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin so richtig raus: Auf den Pics trägt das Ausnahmetalent eine Föhnfrisur, ein gewohnt dezentes Make-up und einen Ton-in-Ton-Look in Schwarz.

Wie glücklich Adele und Rich gemeinsam sind, machte die Musikerin erst in einem Interview mit dem Modemagazin Vogue deutlich. "Ich liebe es einfach, in seiner Nähe zu sein", betonte die "Rolling In The Deep"-Sängerin und fügte noch einmal hinzu: "Ich liebe es einfach."

Instagram / adele Sängerin Adele, 2021

Getty Images Sängerin Adele, Februar 2017

Instagram / adele Adele, Sängerin

