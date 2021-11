Jamie Birrell ist mit seiner Freundin überglücklich! Der Beau ist aktuell in dem Krass Klassenfahrt-Kinofilm auf den großen Leinwänden Deutschlands zu sehen – beruflich könnte es für den Content Creator also kaum besser laufen. Aber auch privat läuft es für den Schauspieler wie am Schnürchen: In seiner Freundin Sophie hat der Kreativkopf sein Glück gefunden. Aber wie haben die zwei sich überhaupt kennengelernt? Promiflash hat nachgehakt.

Im Interview mit Promiflash verrät Jamie, dass die beiden sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben – das Paar kenne sich schon seit Jahren. "Sie war vor zwei, drei Jahren sogar schon mal bei mir vortrinken, also sie war schon mal bei mir. Und dann saßen wir mit Freunden einfach mal zusammen und dann haben wir angefangen, uns zu schreiben und uns zu treffen – und dann sind wir irgendwann zusammengekommen", verrät der Lockenkopf.

Seitdem sind die beiden unzertrennlich – darum seien die Dreharbeiten in Kroatien für den Kinofilm auch extrem hart für die Turteltauben gewesen. "Ich war ja fünf Wochen weg – das war schon sehr hart und traurig. Aber wir haben alles überstanden", berichtet Jamie.

Instagram / jamiebirrell Jamie Birrell, Schauspieler

Leonine Studios Der Cast vom "Krass Klassenfahrt"-Kinofilm

Instagram / jamiebirrell Jamie Birrell und seine Sophie im Oktober 2020

