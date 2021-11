Tülay ist in den nächsten großen Wettbewerb gestartet! Die Powerfrau hat im vergangenen Jahr bei The Biggest Loser teilgenommen und ihrem Übergewicht den Kampf angesagt – und das mit Erfolg. Als das Format vorbei ist, wiegt sie unglaubliche 50 Kilogramm weniger. Ihren Lebensstil hat sie komplett verändert und nun auch schon das nächste Ziel vor Augen: Tülay möchte Miss Germany werden!

"Ich gehe sehr offen durch die Welt und bin der Meinung, dass jede Erfahrung mich weiterbringt. Wie auch bei 'The Biggest Loser' habe ich mich einfach hingesetzt, mich beworben und gedacht: Ich habe nichts zu verlieren", offenbart Tülay im Gespräch mit Promiflash. Von insgesamt 12.000 Bewerberinnen hat sie es in die Top 160 geschafft. Nun hofft sie aktuell, noch eine Runde weiterzukommen. "Für die Top 80 geht der Weg dann entsprechend weiter: noch mal nach Hamburg und dann zum großen Finale in den Europapark", plaudert die TV-Bekanntheit aus.

Mit ihrer Teilnahme möchte Tülay auch eine Message an die Welt senden: "Es ist sehr schade, dass sich mit vermeintlichen Idealbildern verglichen wird und der Gedanke an Selbstliebe und Selbstakzeptanz komplett verloren geht. Dagegen möchte ich vorgehen und Mut machen", gibt sie gegenüber Promiflash preis.

SAT.1/Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidatin Tülay

Sat.1 / Arya Shirazi Tülay bei "The Biggest Loser"

Instagram / tuelay_kayadibi Tülay, TV-Bekanntheit

