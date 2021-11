Ob Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wohl tatsächlich bei "Big Brother VIP" einschalten? Immerhin sitzt derzeit kein Geringerer als Thomas Markle Jr., der Halbbruder der Duchess, im australischen TV-Knast. Dort hatte der 55-Jährige die Gelegenheit auch schon genutzt, um ordentlich über die einstige Schauspielerin herzuziehen. Unter anderem behauptete er, dass Meghan sich durch das Geld total verändert habe. Offenbar geht Thomas sogar davon aus, dass seine Halbschwester diese Vorwürfe selbst zu hören bekommt, denn er ist sich sicher: Harry und Meghan gucken auf jeden Fall "Big Brother VIP"!

Im Interview mit The Daily Telegraph gab sich Thomas schon im Vorfeld zuversichtlich, royale Zuschauer vor den Fernseher zu locken. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Meghan und Harry zusehen werden", betonte der zweifache Vater und fügte hinzu: "Man sollte hoffen, dass sie sehen will, was ihr Bruder so tut." Doch der Reality-TV-Teilnehmer geht sogar noch ein Stück weiter und vermutete, dass selbst das britische Staatsoberhaupt seinen Auftritt nicht verpassen wolle: "Ich glaube, sogar die Queen (95) wird zugucken."

Dass Thomas im TV Seitenhiebe gegen Meghan verteilt, kommt jedoch nicht bei jedem gut an. Im Netz wird er für die öffentliche Hetzjagd scharf kritisiert. "Stell dir vor: Berühmt zu sein, bedeutet für dich, Müll über deine Schwester zu erzählen", machte ein User seinem Ärger via Instagram Luft.

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Thomas Markle Jr., Halbbruder von Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

MediaPunch Thomas Markle Jr. vor einem Promi-Boxkampf gegen Henry 'Nacho' Laun in Philadelphia, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de