Hilary Duff (34) liebt ihre Mama-Rolle offenbar: Ihre Liebe geht jetzt sogar unter die Haut! Die Schauspielerin ist seit knapp acht Monaten eine stolze Mutter von drei Kids. Im März kam ihr Töchterchen Mae zur Welt und machte Banks Violet Bair (3) und Luca zu großen Geschwistern. Ihre kleine Rasselbande ist ihr ein und alles – das stellte die "Lizzie McGuire"-Darstellerin jetzt sogar eindrucksvoll unter Beweis: Sie ließ sich ein Mama-Tattoo stechen!

Das Tintenkunstwerk ist auch nicht etwa total versteckt an ihrem Körper, nein: Es prangt für alle sichtbar an ihrem Hals. Wie Hilary in ihrer Instagram-Story voller Stolz zeigt, steht dort jetzt in einem filigranen Schriftzug "mother". Offenbar liebt sie es wirklich sehr, eine Mama zu sein und möchte das nun auch aller Welt deutlich machen. Allem Anschein nach hat der "Younger"-Star aber ebenfalls ein echtes Faible für Permanent-Körperbemalungen. So sind jetzt mittlerweile 20 Motive auf der Haut der Blondine zu finden.

Die 34-Jährige war übrigens nicht die einzige, die einen Termin im Tattoostudio hatte. Wie Hilary verriet, war sie in Begleitung von Baby Mae dort. Während sie sich tätowieren ließ, bekam ihr kleines Mädchen Ohrlöcher gestochen.

Anzeige

Instagram / hilaryduff Matthew Koma, Hilary Duff und ihre Tochter Banks

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs neues Tattoo

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Mae

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de