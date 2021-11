Maria Shriver (66) steht Chris Pratt (42) bei! Der Schauspieler entfachte vor Kurzem einen heftigen Shitstorm im Netz. In einem Geburtstagsgruß an seine jetzige Frau Katherine Schwarzenegger (31) sahen seine Follower eine subtile Anspielung auf seine Ex-Frau Anna Faris (44) und den gemeinsamen Sohn Jack. Nun verteidigte Chris' Schwiegermutter ihn inmitten der heftigen Kritik und lobte ihn für seine Vaterrolle.

Unter dem umstrittenen Instagram-Beitrag des Hotties schrieb Maria: "Ich möchte dich heute daran erinnern, was für ein guter Mann du bist, was für ein großartiger Vater du für Jack und Lyla bist, was für ein großartiger Ehemann du für Katherine bist, was für ein großartiger Schwiegersohn du für mich bist und was für einen großartigen Sinn für Humor du hast!!!" Zudem fügte sie hinzu, wie sehr sie ihn liebt und, dass er immer so bleiben soll, wie er ist. Mit den Worten "Steh' drüber" stärkte sie Chris den Rücken und richtete sich indirekt an die Kritiker.

Doch was genau meinte die Ex von Arnold Schwarzenegger (74) damit? Viele Fans interpretierten die Danksagung von Chris an Katherine, in der er ihr für eine "wunderschöne, gesunde Tochter" dankte, als Diss gegen seinen Sohn mit Ex Anna Faris. Dieser erblickte nämlich neun Wochen zu früh das Licht der Welt und musste eine Zeit lang auf der Intensivstation bleiben.

