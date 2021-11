Sie ist so zufrieden wie nie zuvor! Vor wenigen Monaten wurde Katharina Wagener (26) zum ersten Mal Mutter. Während ihrer Schwangerschaft soll die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin über zehn Kilo zugenommen haben, doch gestört habe sie das nicht. Stattdessen beteuerte sie damals, sich pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen. Doch wie sieht es nun nach der Geburt ihres Sohnes aus?

"Ich war noch nie so zufrieden mit mir und so stolz auf mich und meinen Körper wie jetzt", verriet der Datingshow-Star nun auf Instagram. Dass sie derzeit keine perfekte Figur habe, ihre Haut nicht so straff sei und Cellulite an den Beinen habe, sei der frischgebackenen Mutter nicht wichtig. Stattdessen sei sie einfach nur froh, trotz ihrer Essstörung Mama geworden zu sein."Obwohl mir vor sieben Jahren alle Ärzte prophezeit haben, dass ich keine 20 Jahre alt werde", betonte Kathi.

Für ihr ehrliches Posting bekam die 26-Jährige eine Menge Zuspruch. "So wie du bist, bist du perfekt", kommentierte eine Followerin unter dem Bild, das Kathi mit ihrem After-Baby-Body zeigt. "Du kannst stolz auf dich sein", schrieb eine weitere Userin. Gerührt von dem positiven Feedback, bedankte sich die Influencerin anschließend in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Juni 2021

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / kathiwagener "Are You The One?"-Teilnehmerin Katharina Wagener

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de