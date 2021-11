Ein klares Zeichen! Dass Herzogin Meghan (40) mit ihren Looks immer wieder modebewusste Statements setzt, ist kein Geheimnis. Vor Kurzem zeigte sie sich mit einer Handtasche, die Prinzessin Diana (✝36) liebte und oft trug. Deswegen wurde das Modell vom Label Dior sogar in Lady D-Lite Bag umbenannt. Jetzt präsentierte Meghan erneut ein symbolisches Accessoire. Bei einem Auftritt in New York setzte sie mit einer angesteckten Mohnblume ein Zeichen.

Bei einer Diskussionsrunde, die sich mit dem Thema Gleichberechtigung beschäftigte, zeigte sich die Frau von Prinz Harry (37) in einem schwarzen Outfit, bestehend aus einem engen Shirt und einer Hose. Dazu kombinierte sie einen Ferragamo-Gürtel und Stilettos. Besonderer Hingucker war jedoch die angesteckte Mohnblume, hinter der eine besondere Message steckt. Im November, der in vielen Ländern als Remembrance Month bezeichnet wird, soll mit der Blume an die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege erinnert werden. Der traditionelle Remembrance Day findet jährlich am 11. November statt.

Im vergangenen Jahr durften Harry und Meghan wegen des "Megxit" nicht am britischen Gedenktag teilnehmen. Stattdessen zeigten sie ihre Anteilnahme durch einen Friedhofsbesuch in L.A., bei dem sie sich fotografieren ließen. Für diese Aktion ernteten sie ordentlich Kritik. Es wurde ihnen vorgeworfen, aus dem Gedenktag einen PR-Stunt gemacht zu haben.

Herzogin Meghan beim Remembrance Day 2018

Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim Remembrance Day 2018

Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

