Ist die Queen (95) mittlerweile wieder auf dem Damm? Ende Oktober sorgte das Oberhaupt der britischen Krone für einen großen Schock bei ihren Fans: Die Monarchin wurde in eine Klinik gebracht – und ihre geplanten Termine musste sie deswegen natürlich absagen. Inzwischen wurde die Queen zwar wieder entlassen, doch ist sie auch wieder vollständig auf den Beinen? Prinz Charles (72) deutete jetzt an, dass es seiner Mutter endlich wieder besser geht!

Am vergangenen Donnerstag hielt der 72-Jährige eine Ansprache bei einer Veranstaltung der Wohltätigkeitsorganisation Prince's Trust. Danach besuchte er eine Filiale der NatWest Bank im südlichen London. Wie Hello Magazine berichtet, wurde der Thronfolger dort von einer Menschenmenge erwartet. Ein Mann soll ihn dabei gefragt haben: "Prinz Charles, wie geht es Ihrer Mutter?" Der Prince of Wales soll ihm daraufhin beruhigend auf die Schulter geklopft haben, um zu signalisieren, dass es mit der Queen wieder bergauf geht.

Erst vor wenigen Tagen wurde die 95-Jährige auf ihrem Landsitz in Sandringham gesichtet. Paparazzi lichteten sie während einer Fahrt in einem Range Rover ab: Auf den Bildern, die unter anderem DailyMail vorliegen, strahlte die Queen über beide Ohren – und wirkte total erholt. Der Klinikaufenthalt schien dabei längst vergessen zu sein.

Getty Images Queen Elizabeth II. hält anlässlich der UN‑Klimakonferenz eine Rede, November 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Oktober 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2007 in Windsor

