Paris Hilton (40) begrüßte viele bekannte Gesichter bei ihrer riesigen Hochzeitssause! Hinter der Hotelerbin und ihrem frischgebackenen Ehemann Carter Reum liegt ein wahrerer Partymarathon. Nach der Eheschließung am vergangenen Donnerstag wurde drei Tage lang ausgiebig gefeiert – und dabei durften natürlich auch die Promi-Freunde des Brautpaares nicht fehlen. Selbst am letzten Tag der Feierlichkeiten mangelte es nicht an berühmten Gästen!

Am Samstagabend wurde auf einem privaten Anwesen in Beverly Hills weitergefeiert. Schauspielerin Kate Beckinsale (48) hatte sich für diesen Anlass in ein schwarzes Abendkleid geschmissen und auch Nicky Hilton (38) und ihr Ehemann James Rothschild legten einen glamourösen Auftritt hin. Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (31) begeisterte mit einem ultratiefen Ausschnitt, während Sofia Richie (23) in einem kurzen schwarzen Dress kam. Auffällig leger folgte hingegen Jaden Smith (23) der Einladung. Er trug eine schwarze Kombi mit weißem Muster.

Paris hatte für ihre Hochzeit ebenfalls tief in die Fashionkiste gegriffen – und das gleich mehrmals. Doch sie hatte sich nicht nur weiße Traumroben ausgesucht, an Tag zwei wurde es neonpink! Die US-Amerikanerin rockte einen wahrlich unübersehbaren Brautlook im Vokuhila-Style – ihr Kleid war vorne kurz und hinten lang – und Sonnenbrille in Herzform.

Backgrid Ashley Benson bei Paris Hiltons Hochzeitsparty

Backgrid Jaden Smith bei Paris Hiltons Hochzeitsfeier

X17 James Rothschild und Nicky Hilton bei Paris' Hochzeitsfeier

Backgrid Sofia Richie bei Paris Hiltons Hochzeitsparty

APEX / MEGA Paris Hilton bei ihrer Hochzeit im November 2021

