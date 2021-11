Alex Mariah Peter zog alle Blicke auf sich! Am Abend des 14. Novembers wurden die diesjährigen MTV Europe Music Awards vergeben. Erstmals wurde die Preisverleihung in Ungarns Hauptstadt Budapest abgehalten, obwohl der Veranstaltungsort als umstritten galt, da Ungarn im Juni 2021 ein Gesetz verabschiedet hatte, das in der LGBTQI-Community auf heftige Kritik stieß. Neben Weltstars wie Rita Ora (30) lief bei dem Event auch Alex, die GNTM-Siegerin von diesem Jahr, über den roten Teppich.

Bei den MTV EMAs posierte die 24-Jährige in einem langärmeligen gelben Kleid für die Fotografen und schien sich auf dem Red Carpet sichtlich wohl zu fühlen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Alex zudem einige Eindrücke von der Preisverleihung und verdrehte mit ihrem auffallenden Look wohl dem ein oder anderen Fan den Kopf. So schrieben unter dem Post der gebürtigen Kölnerin viele User, wie toll sie aussehe. "Wow Girl" oder "Hot hot hot", lauteten nur einige Kommentare der Follower. Auch Riccardo Simonetti (28), der selbst bei dem Event anwesend war, schrieb entzückt unter das Foto des Models: "Du siehst toll aus".

Augenscheinlich hatte Alex bei der Preisverleihung viel Spaß, denn in ihrer Story teilte sie einige Ausschnitte der Bühnenshow. "Das lieben wir auf jeden Fall", schrieb die dunkelhaarige Schönheit zum Beispiel in einem Clip. "Lieb sie einfach", kommentierte die studierte Journalistin anschließend den Auftritt der Sängerin Saweetie (27).

