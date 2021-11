Paris Hilton (40) lässt ihre fulminante Hochzeit Revue passieren! Die Hotelerbin und ihr Mann Carter Reum haben ihre Liebe jüngst im Rahmen einer dreitägigen Feier in Los Angeles mit dem Jawort besiegelt. Bei der Trauung bekam die Beauty Unterstützung von zahlreichen prominenten Gästen – und natürlich auch von ihrer Schwester und Trauzeugin Nicky Hilton (38). Paris bedankte sich jetzt mit besonders süßen Worten bei Nicky!

Paris nahm sich jetzt die Zeit, ihrer Trauzeugin einen Post auf Instagram zu widmen. "Vielen Dank, Nicky, dass du meine Trauzeugin warst", schrieb die Hotelerbin und schwärmte: "Wir haben im Laufe unseres Lebens so viele besondere Momente erlebt – und egal, was passiert ist, wir sind immer an der Seite der anderen geblieben." Nicky sei für Paris nämlich nicht nur ihre Schwester, sondern auch ihre beste Freundin. "Danke, dass du immer für mich da warst und mich an meinem großen Tag unterstützt hast", schloss sie das Posting ab.

Natürlich wurde Nicky schnell auf Paris' niedlichen Post aufmerksam – und reagierte kurzerhand in der Kommentarspalte darauf. "Ich liebe dich", betonte die 38-Jährige und schwärmte von der Hochzeitsfeier ihrer Schwester: "Das war die beste Woche überhaupt!" Zudem unterstrich sie ihre Aussage mit drei weißen Herz-Emojis.

Getty Images Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum

Getty Images Paris Hilton und Nicky Hilton im Februar 2020 in Beverly Hills

Backgrid/ActionPress Nicky Hilton auf Paris Hiltons Hochzeitsfeier

