Bandeln Bradley Cooper (46) und Irina Shayk (35) etwa wieder miteinander an? Der Schauspieler und das Topmodel trennten sich 2019. Wegen ihrer gemeinsamen Tochter Lea de Seine (4) stehen die beiden jedoch nach wie vor in Kontakt und unternehmen sogar öfters mal gemeinsame Ausflüge. Seit der Trennung wurden der Beau und die Brünette aber auch immer wieder zu zweit gesichtet – zuletzt machten die Ex-Turteltauben einen Sonntagsspaziergang in New York. Dabei wirkten Bradley und Irina ziemlich vertraut – versuchen die zwei es nun doch noch mal miteinander?

