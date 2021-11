Da kam Kris Jenner (66) gar nicht mehr aus dem Strahlen raus! Die TV-Bekanntheit ist bereits seit Jahren mit ihrem Partner Corey Gamble (41) zusammen. Nach zwei Scheidungen schließt Kris eine weitere Ehe zwar aus. Zwischen der sechsfachen Mutter und ihrem Liebsten scheint es aber auch ohne Trauschein super zu laufen. Auf einer Hochzeit rückte das Paar nun plötzlich in den Fokus. Denn Corey gab seiner Kris spontan einen heißen Lapdance!

Gemeinsam mit ihrer Tochter Kim Kardashian (41) und ihrem Partner Corey besuchte die 66-Jährige am Wochenende die Hochzeit von Freunden in Los Angeles. Bei der Feier kam die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit voll auf ihre Kosten, wie ein Video auf Instagram zeigt: Mit einem Bein auf dem Tisch steht Corey mit kreisenden Hüften vor ihr – und Kris kann sich vor Begeisterung kaum auf ihrem Stuhl halten! Der spontane Lapdance kam bei ihr sichtlich gut an.

Vor einer Woche feierte Corey seinen 41. Geburtstag. Zu diesem Anlass hatte die US-Amerikanerin einmal mehr deutlich gemacht, wie verliebt sie noch immer in ihn ist. "Du bist der wundervollste Partner [...] und der beste, wunderbarste Mann für meine Kinder und Enkelkinder! Du bist so ein besonderer Teil meines Herzens und meiner Seele", schwärmte Kris in einem Post von ihrem Corey.

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble im Februar 2020 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de