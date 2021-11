Sara Kulka (31) plaudert aus dem Nähkästchen. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin sprach bereits in der Vergangenheit öffentlich über äußerst private und intime Themen. Auf Social Media gibt sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Leben mit all seinen Facetten – jetzt startete sie eine Fragerunde im Netz, die sich rund um das Thema Sex drehte. Sara hat in diesem Bereich ein paar ganz bestimmte Tipps und Tricks auf Lager.

In ihrer Instagram-Story verriet sie jetzt: "Ein Mann kann durch die Erregung der Prostata den besten Orgasmus der Welt bekommen. Ich empfehle jedem Mann, das mal auszuprobieren." Ihrer Meinung nach könne auch die Frau davon profitieren, ihren Partner auf diese Weise zu stimulieren. Für einige Menschen werde die Stimulation im Analbereich oft mit Homosexualität verbunden – Sara sieht das aber ganz anders: "Das hat absolut nichts mit Homosexualität zu tun, sondern mit Männern, die sich in ihrem Körper wohlfühlen", betonte sie.

Auch für ihre weiblichen Fans hat die Influencerin einen Rat: "Wenn ihr guten Sex möchtet, findet erst mal heraus, was euch gefällt und gebt dann klare Anweisungen", erklärte sie. Die 31-Jährige sei überzeugt davon, dass es nicht allein die Aufgabe des Partners sei, die Bedürfnisse einer Frau zu stillen.

Instagram / sarakulka_ Model Sara Kulka

Getty Images Sara Kulka bei "Ich bin ein Star – lasst mich wieder rein!" 2015

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im September 2021

