Dagi Bee (27) bekommt Geschenke von ihrer Ex-BFF Bibi (28)! Vor wenigen Monaten verkündeten die Influencerin und ihr Mann Eugen Kazakov (27), dass sie schon bald zum ersten Mal Eltern werden. Unter die prominenten Gratulanten mischte sich auch die ehemals beste Freundin der 27-Jährigen, Bibi Claßen. Jetzt bekam Dagi sogar ein Geschenk zur bald bevorstehenden Geburt von ihrer YouTube-Kollegin und deren Ehemann Julian.

"Wie süß kann man sein? Dankeschön Bibi, Julian (und natürlich Lio und Emmi)", freute sich die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story. Neben einem Kuscheltier bekam sie auch Kleidung für ihr Baby und ein Kinderbuch von dem Influencer-Pärchen geschenkt. Eine Karte war ebenfalls in dem Paket enthalten. "Wir konnten an den süßen Sachen einfach nicht vorbeigehen. Hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen", schrieb das Ehepaar Claßen darin.

In der Vergangenheit hatte man die beiden Youtuberinnen kaum noch zusammen gesehen. Wie Dagi vor einem Jahr in einem Video erklärte, hätten sich die Freundinnen einfach auseinandergelebt. "Aber trotzdem mag ich sie noch sehr", ließ sie ihre Follower wissen. Damalige Streitgerüchte räumte sie damit aus dem Weg.

Instagram / bibisbeautypalace Dagi Bee und Bibi Claßen im Januar 2015

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

