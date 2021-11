Waren die beiden zusammen unterwegs? Kanye West (44) verbrachte kürzlich einige Zeit in Toronto, unter anderem um sich mit seinem alten Kumpel Drake (35) zu versöhnen. Doch diese Reise soll der Rapper nicht alleine angetreten haben! Schon länger wird gemunkelt, dass Kanye und das Model Vinetria in einer Beziehung sind. Nun verriet ein Post von ihr, dass sie zeitgleich mit Kanye in der kanadischen Stadt war!

Das kann kein Zufall gewesen sein! In ihrer Instagram-Story postete die 22-Jährige ein Foto aus dem Auto, das die Straße zeigt. Dazu verlinkte sie die Stadt, in der sie sich befand: Toronto! Ein paar Stunden später teilte dann auch Kanye ein Bild aus der kanadischen Stadt. Ist das ein weiteres Indiz für die Beziehung der beiden? Eine Quelle meinte bereits zuvor gegenüber Page Six, dass sie schon "eine Weile zusammen sind."

Kanye ist allerdings nicht der einzige, der sich nach der Trennung von Kim Kardashian (41) wieder umschaut. Auch die Reality-TV-Beauty selbst scheint wieder frisch verliebt zu sein! Zuletzt wurden Spekulationen laut, dass Kim mit dem Comedian Pete Davidson (28) angebandelt habe. Nun wurden die beiden sogar händchenhaltend erwischt!

Instagram / vinetrria Vinetria, Model

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

