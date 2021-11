Kailyn Lowry (29) scheint hohe Ansprüche an ihren zukünftigen Partner zu haben! Die Teen Mom-Bekanntheit hatte in den vergangenen Jahren kein großes Glück in der Liebe. Im Jahr 2012 heiratete sie Javi Marroquin, den Vater ihres zweiten Kindes. Doch bereits im Jahr 2017 trennten sich die Turteltauben wieder. Deshalb scheint die gebürtige US-Amerikanerin mittlerweile ganz genau darauf zu achten, welchem Mann sie eine Chance gibt. Jetzt verrät Kailyn: Sie datet keine Väter!

In ihrem Podcast "Baby Mamas, No Drama" sprach die Vierfach-Mutter ganz offen über ihre Dating-Vorlieben. "Wenn ich sage, dass ich nicht mit jemandem ausgehen will, der Kinder hat, gehen mir die Leute deswegen gleich an den Kragen", gab sie ehrlich zu. Doch weshalb will Kailyn anderen Single-Papas keine Chance geben? "Ich will mich nicht mit dem Betrug, den Lügen und der Frage, was du mit deiner Baby-Mama machst, beschäftigen", erklärte sie ihre Haltung.

Auch sonst scheint die 29-Jährige bei ihrer Männerwahl einige Prinzipien zu haben. Im Oktober gab sie preis, dass sie keine Typen trifft, die bereits mit ihren Bekannten geflirtet haben: Im "Coffee Convos"-Podcast meinte die Reality-TV-Darstellerin, dass sie eigentlich ein Date zur Geburtstagsfeier ihrer BFF mitbringen wollte. Als Kailyn ihrer Freundin davon erzählte, entgegnete sie: "Ich hatte mal was mit ihm – wir haben miteinander geschlafen." Die Blondine machte daraufhin kurzen Prozess – und sagte die Verabredung ab.

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Kindern im August 2020

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Kailyn Lowry, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de