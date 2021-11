"Sex sells" – so lautet eindeutig seit einigen Monaten das Motto von Bibi Claßen (28)! Nach zwei Schwangerschaften und Stillzeiten gab die YouTuberin im Frühjahr bekannt, sich die Brüste vergrößern zu lassen. "Ich bin einfach so, so happy", betonte sie direkt nach der OP im März auf Instagram. Immer wieder setzt die 28-Jährige seitdem auf ihren Bildern supersexy ihre Oberweite in Szene. Ganz klar, Bibi liebt ihre neuen Brüste!

