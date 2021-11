Für Carina Spack (25) scheint Serkan Yavuz (28) anscheinend keine große Rolle mehr zu spielen. Damals lernten sie sich bei Bachelor in Paradise kennen und blieben auch nach der Show ein Paar. Nach gut einem Jahr gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Während Carina eine weitere Teilnahme an einer Kuppelshow ausschloss, ist Serkan schon wieder mittendrin und in der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Staffel zu sehen. Carina schaut sich die Folgen offenbar an – aber erkennt ihren Serkan anscheinend nicht wieder!

"Ist es komisch für dich Serkan in derselben Show zu sehen, in der ihr euch damals verliebt habt?", wollte ein Fan bei einer Fragerunde auf Instagram wissen. "Tatsächlich überhaupt nicht", erklärte die 25-Jährige. "Wie ein fremder Mensch, wenn ich das sehe", fügte sie hinzu. Den Serkan von damals, scheint sie also nicht zu erkennen. Bei der Trennung hatten die beiden eigentlich den Eindruck vermittelt, dass sie in Frieden auseinandergegangen seien. Im Sommer schossen die beiden Reality-TV-Stars jedoch gegeneinander. Ist diese Aussage von Carina ein weiterer Seitenhieb gegen ihren Ex?

Serkan dürften diese Kommentare wohl egal sein. "An meiner Person wird seit über zwei Jahren – seit ich in der Öffentlichkeit stehe – irgendwo irgendwie immer gemeckert. Das juckt mich alles keinen Meter", stellte er im Interview mit Promiflash klar.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, Dezember 2019

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

