Ist Phoebe Dynevor (26) wieder auf Flirtkurs? Die süße Schauspielerin gehörte zuletzt zu den vielen prominenten Frauen, die mit Pete Davidson (28) ausgingen. Im Juli machten die Bridgerton-Darstellerin und der Comedian ihre Liebelei publik – nur einen Monat später war die Beziehung jedoch wieder vorbei. Doch die Britin scheint sich davon nicht unterkriegen zu lassen: Phoebe wurde nun mit Jaden Smith (23) gesichtet – etwa auf einem Date?

Aktuelle Paparazzi-Fotos, die unter anderem Hollywood Life vorliegen, zeigen die 26-Jährige und den Schauspielersohn am Wochenende bei einer Party in Los Angeles. Gemeinsam mit weiteren Freunden genossen die beiden dort einen entspannten Abend. Ob es sich bei dem Treffen um ein Rendezvous handelte, ist unklar – Phoebe und Jaden hielten weder Händchen noch wirkten sie anderweitig intim.

Phoebes Ex hingegen soll nur kurz nach der Trennung wieder in festen Händen sein. Mehrfach wurde er zuletzt an der Seite von Kim Kardashian (41) gesichtet. Ein Insider bestätigte bereits, dass sich die beiden derzeit näher kennenlernen: "Er überschüttet Kim mit Komplimenten und sie liebt es!"

Anzeige

ActionPress Phoebe Dynevor und Pete Davidson in London im Juli 2021

Anzeige

Veeren Ramsamy-Christophe Clovis Phoebe Dynevor im Oktober 2021 in Paris

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de