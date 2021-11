Ja, das ist wirklich Victoria Beckham (47)! Heute kennt man die Britin top gestylt, in elegante Roben gehüllt an der Seite ihres Mannes David Beckham auf den roten Teppichen der Welt. Jetzt teilte die Fashion-Ikone zum Geburtstag ihrer jüngeren Schwester Louise Adams ein paar niedliche Schnappschüsse aus deren Kindheit. Da muss man schon zweimal hinschauen, bevor man erkennt, dass es sich dabei um Posh Spice höchstpersönlich handelt.

In ihrer Instagram-Story richtete sich die vierfache Mutter an Louise: "Du warst immer die Süße und Freche und das bist du auch heute noch. Wir lieben dich alle so sehr! Alles Gute zum Geburtstag!" Anscheinend hat Victoria schon in jungen Jahren ihre Liebe zu Mode und Beauty entdeckt: Auf einem der Fotos sitzt sie zusammen mit ihrer vier Jahre jüngeren Schwester vor einem großen Schminktisch. Dazu scherzte die 47-Jährige: "Wir waren schon von klein auf zusammen auf dem Make-up-Stuhl!"

Es scheint fast so, als hätte Victoria geahnt, was sie später einmal beruflich machen wird. Sie hat sich vom kleinen Mädchen am Schminktisch zu einer erfolgreichen Modemacherin gemausert – vor Kurzem brachte sie außerdem ihre eigene Kosmetiklinie auf den Markt.

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2021

Instagram / victoriabeckham Louise Adams und ihre Schwester Victoria Beckham

Getty Images Victoria Beckham, 2019

