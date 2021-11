Von wegen Liebeskummer-Pfunde! Anfang dieses Jahres reichte Kim Kardashian (41) die Scheidung von Kanye West (44) ein. Nach acht Ehejahren und vier gemeinsamen Kindern beschlossen die Unternehmerin und der Rapper: Sie wollen getrennte Wege gehen! Während Kim momentan mit Comedian Pete Davidson (28) in der Öffentlichkeit rumturtelt, sportelt der "Donda"-Interpret wohl lieber fleißig im Gym: Denn Kanye sieht fitter aus denn je!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man den Musiker durch Los Angeles schlendern. Er trug ein legeres Outfit, welches seinen Body jedoch perfekt betonte: In einem schwarzen engen Tanktop kamen Kanyes krasse Muskeln zum Vorschein! Offenbar verbringt der 44-Jährige momentan etwas mehr Zeit an der Hantelbank. Ob das auch an seiner vermeintlich neuen Liaison liegen könnte?

Denn nicht nur Kim scheint sich wieder ins Liebesgetümmel zu stürzen. Auch Kanye wird eine Liebelei nachgesagt – und zwar mit dem 22-jährigen Model Vinetria. Ein Insider bestätigte bereits vor Kurzem, dass sie schon "eine Weile zusammen" sein sollen.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Getty Images, Instagram Kanye West und Vinetria

