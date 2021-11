Hat Kim Kardashian (41) ihren neuen Lover Pete Davidson (28) etwa ein wenig zu doll liebkost? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Comedian verbringen aktuell viel Zeit zusammen. Angeblich hat Kim nach ihrer gescheiterten Ehe mit Kanye West (44) sogar bereits den Segen ihrer Familie für ihre neue Beziehung. Und bei den beiden scheint es heiß herzugehen. Zumindest wurde Pete nun mit einem Fleck am Hals gesehen, der verdächtig nach einer Bissspur aussieht...

Kim und der "Saturday Night Life"-Star genossen am Sonntag ein romantisches Dinner in einem Restaurant in Santa Monica. Nach dem Abendessen fuhr das Paar zusammen in Petes Wagen davon. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden im Auto miteinander rumblödeln. Und nicht nur in diesem Moment scheinen sie Spaß miteinander gehabt zu haben. Pete hatte an seinem Hals einen dunklen Fleck – etwa ein Knutschfleck von seiner Kim?

Diese Frage bleibt zwar unbeantwortet. Es ist jedoch unübersehbar, dass Pete Kim aktuell sehr guttut. "Sie lernen sich besser kennen und verstehen sich gut. Er ist sehr lustig, unterhaltsam und macht Kim glücklich. [...] Er überschüttet Kim mit Komplimenten und sie liebt das", plauderte ein Insider kürzlich aus.

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im November 2021

